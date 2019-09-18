Замглавы Росприроднадзора по Северной Осетии подозревают в превышении полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северной Осетии подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшем нанесение лесному фонду РФ ущерба на сумму 7,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду республиканским управлением СК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания в отношении 64-летней заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования республики возбуждено уголовное дело. Она подозревается в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2017 года общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Омега" обратилось в Росприроднадзор по Северной Осетии с просьбой предоставить сведения о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий на участке планируемого строительства высоковольтных линий электропередачи.

Подозреваемая предоставила недостоверную информацию об отсутствии особо охраняемых природных территорий на территории государственного природного заказника "Цейский". На основании этого предприятие произвело там вырубку лесных насаждений. В результате лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму 7,8 млн рублей.