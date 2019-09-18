Комитет Думы поддержал законопроект включения местных чиновников в комиссии по капремонту

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о включении в состав комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов представителя органов местного самоуправления.

Проект был инициирован депутатами Сергеем Пахомовым и Павлом Качкаевым и принят в первом чтении 11 июля. К законопроекту поступила одна поправка, комитет отклонил ее на заседании в среду.

"Все согласны. Мы направляем документ в правовое управление Госдумы и государственно-правовое управление президента. Дату рассмотрения я определю", - сказала председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская на заседании.

Согласно законопроекту, помимо собственников квартир и представителей регионального оператора, нужно включить в состав комиссии по приемке работ по капремонту представителя органов местного самоуправления. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, местное самоуправление пока исключено из процесса приемки работ по капремонту. "Процедура превратилась в формальность. Мы говорим о том, что в состав комиссии могут входить и органы местного самоуправления", - подчеркнул он на заседании.

Законопроектом также предлагается установить месячный срок, в течение которого орган местного самоуправления принимает решение о проведении капитального ремонта, в случае если собственники его не приняли на своем собрании. Ожидается, что инициатива позволит оптимизировать сроки капремонта в многоквартирных домах и предотвратит их переход в категорию ветхих.