Количество ландшафтных пожаров в Ростовской области уменьшилось вдвое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Число природных пожаров в Ростовской области в 2019 году сократилось в два раза по сравнению с 2018 годом благодаря профилактике, сообщил в ходе пресс-конференции в среду замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин.

"Обстановка, в целом, стабильная и положительная. Всего на территории области на сегодняшний день, к середине сентября, произошло 6800 пожаров, в том числе более 700 загораний сухой растительности и камыша. В прошлом году на сегодняшний день случаев загорания сухой растительности мы зарегистрировали более 1500", - сказал Устин.

По словам Устина, сокращение числа ландшафтных пожаров связано с профилактикой, в частности доведением до населения требований пожарной безопасности через телевидение, радио и социальные сети.

Устин уточнил, что площадь пожаров уменьшилась в 20 раз за пять лет - с 1,4 тыс. га в 2014 году до 68,6 га на сентябрь 2019 года.

Он напомнил, что, согласно постановлению правительства Ростовской области, с 29 апреля до 15 октября в регионе введен особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы на не предназначенных для этого территориях. Нарушителям грозит штраф: физическим лицам от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 до 400 тыс. рублей.