Эксперты предложили наложить мораторий на внедрение новых образовательных стандартов в РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет гражданских инициатив и эксперты в области образования предложили наложить мораторий на внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые были разработаны под эгидой Минпросвещения РФ. Изложенные там предложения носят имитационный характер, заявил в среду ТАСС академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Заявление опубликовано на портале "Мел", под ним подписался 21 член Комитета гражданских инициатив и эксперты в образовании. Участие в разработке проектов обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования приняли крупнейшие педагогические вузы. Они разработаны с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и необходимости предотвращения их перегрузки, уточнено минимальное и максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

"Да, я его подписал. Тот стандарт, который предложен, это в общем обман президента, - сообщил Ямбург. - Речь шла об обновлении содержания, а не о дидактических единицах. Если читать преамбулу и все общие вещи, то это как передовая газета "Правда" - все абсолютно правильно. И вариативность, и право учителя на творчество, но все подробности таятся в приложении".

В качестве примера он привел приложение по русскому языку и литературе, где четко названы произведения для каждого класса, однако они не соответствуют возрастным особенностям детей. Новые стандарты, по его словам, также снижают конкурентоспособность учебных материалов. Кроме того, разговоры о том, что стандарт устарел, ни на чем не основаны, поскольку нет объективных исследований результатов внедрения прошлого ФГОС. "В этой ситуации выход такой - мораторий на внедрение этого стандарта, потому что это будет опасно для школы", - подчеркнул он.

Член Комитета гражданских инициатив Юлий Гусман, который также поставил подпись под заявлением, в свою очередь отметил, что новые стандарты лишают детей творческих возможностей. "Дело в том, что здесь есть опасность не превращения людей в роботов, а превращения людей в безответственных <…> Тут получается, что нет творчества, нет полета, нет крыльев у этого образования", - сказал ТАСС Гусман.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпросвещения с просьбой прокомментировать заявление.