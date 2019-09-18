Общая сумма призового фонда Абсолют Московского марафона составит около 4 млн рублей

"Общий призовой фонд - в районе 4 млн рублей. С точки зрения призов, у нас получат денежное вознаграждение участники в дистанции 42,2 км, которые займут первое-шестое места. Те, кто участвуют в дистанции 10 км, награждаются с первого по третьего место. Помимо этого, награждаются хендбайкеры и колясочники <...> В общей сложности наградят порядка 60 человек. Победитель Московского марафона в дистанции на 42,2 км получит порядка 400 тыс. рублей в зависимости от результата", - сказал он.

Тарасов также добавил, что в этом году для удобства болельщиков организаторы выпустили специальное мобильное приложение "RunC App", где можно будет посмотреть схемы стартовых городков и отследить результаты в режиме реального времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте мероприятия и его странице в соцсети "ВКонтакте".

На старт в главном спортивном комплексе страны "Лужники" в этом году выйдут порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира, что в шесть раз превысит количество бегунов во время проведения первого московского марафона в 2013 году.

Руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев напомнил, что бегунам будут доступны две дистанции - 42,2 км и 10 км. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля.

Перед основным стартом

За 15 минут до основного старта по тому же маршруту пройдет забег спортсменов с инвалидностью на спортивных колясках и хендбайках. Также в программу марафона включена корпоративная эстафета, в которой примут участие 57 команд.

Накануне основного старта, 21 сентября, организаторы проведут детский забег на 400 и 800 м на территории международного выставочного центра "Крокус экспо", где также 20 и 21 сентября пройдет выставка спортивной одежды, аксессуаров и гаджетов для бега.

Перекрытия

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщала, что часть Бульварного и Садового кольца, ряд набережных и другие улицы в центре Москвы будут перекрыты в воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Движение будет перекрыто, в частности, по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской, Космодамианской и ряду других набережных, Большому Устьинскому мосту.

Кроме того, нельзя будет проехать на машине по Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице 1905 года, Красной Пресне, Баррикадной, Крымскому Валу. Закрыты будут также Новинский, Смоленский, Зубовский, Покровский, Яузский, Чистопрудный, Сретенский и некоторые другие бульвары, Крымский проезд, Калужская площадь, улица Большая Якиманка.

Не будет движения на Тверской улице от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд. Ограничения будут действовать с 07:00 мск до 17:00 мск.

О марафоне

Абсолют Московский марафон является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с такими крупнейшими марафонами как Нью-Йоркский, Берлинский, Чикагский, Лондонский, Бостонский и Токийский. Забег впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге примут участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира. Организаторами выступает АНО ЦПСМ "Московский марафон" и "Беговое сообщество" при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.