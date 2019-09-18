Оренбургские таможенники задержали партию немаркированных шуб на сумму 28,7 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Оренбургской таможни задержали партию немаркированных шуб общей стоимостью 28,7 млн рублей, которые незаконно ввезли с территории Казахстана. Об этом в среду сообщается на сайте Федеральном таможенной службы.

"Партию немаркированных шуб общей стоимостью 28,7 млн рублей задержали в Оренбургской области сотрудники мобильной группы Оренбургской таможни", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники таможни совместно с сотрудниками полиции остановили для проверки грузовой автомобиль "Газель", который следовал из Казахстана. Согласно документам, в автомобиле должна была быть партия одежды в 19 мешках и общим весом 800 кг, однако при осмотре груза были обнаружены меховые изделия без маркировки контрольными (идентификационными) знаками. Водитель автомобиля попытался скрыться.

В рамках оперативных действий было установлено, что груз направлялся на склад в Соль-Илецке, на котором была обнаружена партия немаркированных шуб из натурального меха норки производства торговых марок Kant Fur, Mengrun, Krefinjin, Hanniar, Omegeral из Китая. На основании полученных материалов возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".