Дерипаска добивается опровержения информации от некоторых зарубежных СМИ

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/ Бизнесмен Олег Дерипаска, подавший иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, намерен добиваться в суде на Кубани признания информации, опубликованной этими СМИ, недействительной, а также публикации в них опровержения, моральная компенсация в иске не заявлена. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель Дерипаски.

Бизнесмен из Краснодарского края Олег Дерипаска подал 13 сентября иск в Арбитражный суд региона на газеты The Nation, The Telegraph и The Times. Иск пока не принят в производство, срок принятия решения истекает 19 сентября.

"Заявлены требования о признании опубликованной информации не соответствующей действительности и о публикации опровержения. О моральной компенсации речи не идет", - сказала представитель.

Она добавила, что поданный иск относится к категории защиты деловой репутации.

Ранее представители Дерипаски поясняли, он подал иск против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также сведения, не соответствующие действительности.

История вопроса

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона. В нем он требует отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.