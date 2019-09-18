Отделение гематологии НМИЦ им. Блохина временно не принимает пациентов из-за ремонта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пациенты отделения химиотерапии отдела гематологии и трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Н. Н. Блохина получают медицинскую помощь в полном объеме. Временно прекращается прием новых пациентов из-за ремонта в одном крыле отделения, сообщили в среду в пресс-службе онкоцентра.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что отделение детской онкологии и гематологии закрывают на ремонт из-за обнаружения плесени. Отмечалось, что работы продлятся год.

"Отделение не закрыто, пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. В данный момент приостановлена госпитализация первичных пациентов, в связи с необходимостью сделать ремонт в одном крыле отделения. На сегодняшний день в отделении закрыт только один бокс №20, в котором обнаружена протечка - потенциальный источник развития опасных микроорганизмов", - говорится в сообщении.

Ремонт начнется с 18 ноября, продлится не более трех недель. Во время работ будет осуществлена противогрибковая обработка и установлены воздушные фильтры. "Все пациенты, проходящие лечение в отделении химиотерапии гемобластозов централизованного отдела гематологии и трансплантации костного мозга и лежащие в крыле отделения, где запланирован ремонт, продолжат лечение в Национальном исследовательском центре детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Либо будут выписаны в связи с окончанием лечения", - добавили в пресс-службе.

Ежемесячно отделение госпитализирует от пяти до 10 первичных пациентов. В пресс-службе уточнили, что первичные пациенты, которые обращаются в НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина будут перенаправлены на госпитализацию в другие профильные федеральные центры.

В новость была внесена правка (14:11 мск) – передается с исправлением в четвертом абзаце - 18 ноября.