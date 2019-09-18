Тропический шторм "Джерри" сформировался в Центральной Атлантике

ТАСС, 18 сентября. Тропический шторм "Джерри" сформировался в Атлантическом океане, к востоку от Антильских островов в Карибском море. Об этом в среду сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, "Джерри" находится примерно в 1270 км к востоку от острова Барбадос в составе Антильских островов и движется на северо-запад со скоростью 5,6 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 21 м/с.

Ожидается, что ночью с четверга на пятницу "Джерри" усилится до урагана и достигнет побережья северной части островов.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При порывах ветра в 33 м/с и более шторм становится ураганом.