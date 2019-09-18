Минобрнауки разработало рекомендации для вузов по созданию кампусов

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ в течение месяца представит организационно-экономическую модель создания в вузах кампусов, которая поможет региональным властям при проектировании и строительстве студенческих городков. Об этом сообщил в среду директор департамента проектной деятельности министерства Андрей Зарубин на форуме "Технопром".

"То, что могло бы помочь [при строительстве кампусов], - организационно-экономическая модель создания вузами кампусов. Мы ее разработали, сейчас проводится ее экспертное обсуждение, и, я полагаю, в ближайший месяц мы ее доведем до всех. В этом документе будет видна наша позиция с точки зрения того, какие бывают кампусы, в каких субъектах, к чему это приводит. Там будут ответы на вопросы, какой кампус создавать, исходя из имеющихся возможностей субъекта РФ и университета", - сказал Зарубин.

По его словам, под созданием студенческих городков министерство понимает новые образовательные пространства, в которых, помимо общежитий и других жилых площадей, есть зоны коворкинга, спортивные площадки и многое другое. "Это должны быть центры притяжения молодежи", - пояснил Зарубин.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе его организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".