Общественный штаб обсудит с полицией задержания на митингах в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва планирует обсудить с правоохранителями вопросы регулярного общественного наблюдения на протестных мероприятиях, задержания несовершеннолетних и представителей СМИ, а также обратится в прокуратуру по делу Павла Устинова. Об этом сообщил в ходе заседания штаба Алексей Венедиктов.

"Резюмирую обсуждение итогов наблюдения за выборами. Обратимся к руководству правоохранительных органов, чтобы в дальнейшем общественное наблюдение на массовых мероприятиях, в том числе протестных, стало постоянным. Также необходимо с полицией обсудить вопрос обращения с несовершеннолетними на митингах, вновь поднять вопрос защиты представителей прессы на подобных мероприятиях, так как случаи задержания и недолжного обращения с журналистами встречаются, для их защиты нужно выработать документ. Также обратимся по делу Устинова", - сказал Венедиктов.

Как сообщил в ходе заседания штаба общественный деятель Михаил Швыдкой, по делу Павла Устинова общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами должен обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой обеспечить всестороннее рассмотрение этого дела. По его словам, следственные доказательства, которые могли бы быть представлены в суде, там представлены не были. Также уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила в ходе заседания, что обратится к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой по делу актера Павла Устинова с просьбой о его пересмотре.

Венедиктов уточнил ТАСС, что письма по вопросу рассмотрения дела Устинова будут также направлены от имени Общественного штаба по наблюдению за выборами прокурору Москвы Денису Попову и председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

В поддержку Устинова ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, где учился Устинов, актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

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