В Кремле заявили, что не пытаются засекретить назначение силовиков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все указы о назначении руководителей силовых ведомств публикуются своевременно, и опроверг обвинения в том, что Кремль пытается засекретить подобную информацию.

"Нет, нельзя, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать случаи запоздалой публикации указов о назначении руководителей силовых ведомств как попытки Кремля засекретить подобные назначения. - По мере появления указов они публикуются".