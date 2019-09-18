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В Кремле заявили, что не пытаются засекретить назначение силовиков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что указы публикуются своевременно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все указы о назначении руководителей силовых ведомств публикуются своевременно, и опроверг обвинения в том, что Кремль пытается засекретить подобную информацию.

"Нет, нельзя, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать случаи запоздалой публикации указов о назначении руководителей силовых ведомств как попытки Кремля засекретить подобные назначения. - По мере появления указов они публикуются".

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