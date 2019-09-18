Ульяновские власти усовершенствовали механизм заключения соцконтрактов

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области усовершенствовали механизм заключения социальных контрактов с населением. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы намерены перейти на следующую стадию [заключения социальных контрактов]. Сегодня мы выделяем деньги на социальные контракты при одном условии, что сразу будет подписано коллегиальное соглашение между органами социальной защиты и человеком, и одновременно сразу же будет подписываться Корпорацией развития и поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это делается, чтобы не только дать человеку возможность быть немного богаче, но и чтобы он мог попробовать стать настоящим бизнесменом. "Чтобы мы сразу же помогли ему закупить оборудование для того, чтобы появилось небольшое бизнес-предприятие. Сразу же будем подписывать соглашение, чтобы оказать ему содействие в продаже тех или иных продуктов или каких-то изделий", - уточнил Морозов.

При этом он подчеркнул, что это несколько больше, чем социальный контракт.

"Мы хотим из них вырастить очередную группу региональных лидеров. Мы понимаем, что эти люди прошли через серьезное испытание в виде лишения возможности себя и своих детей жить более богатой жизнью, чем их соседи, знакомые и друзья. Они более вдумчиво относятся к разным бизнес-операциям, поэтому никогда не будут безумно рисковать, чтобы опять не оказаться в этой очень сложной жизненной ситуации", - отметил губернатор, добавив, что в регионе уже около пяти таких контрактов.