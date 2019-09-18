Ульяновский губернатор решил не увольнять чиновницу за резонансное фото с отдыха

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не увольнять главу госучреждения "Правительство для граждан" Светлану Опенышеву, которая выставила в соцсетях фото "шоколадной" ванны. Как сообщил ТАСС глава региона, на его решение, в частности, повлияли многочисленные положительные отзывы ее коллег.

"Комиссия по этике завершила свою работу, вчера мне представили доклад этой комиссии. Кроме этого, мне положили на стол достаточно приличное количество обращений со стороны разных сообществ, с кем работает эта барышня. Поэтому я все это посмотрел, проанализировал и принял решение поддержать решение комиссии: человек останется на своей должности", - сказал Морозов, отметив, что женщине будет вынесен выговор.

По словам губернатора, все полученные им отзывы были положительными. "Я проанализировал за небольшое количество дней то количество обращений, которые поступили. Конечно, на меня, несомненно, большое оказало влияние то, что Светлана сама принесла извинения жителям Ульяновской области и сказала, что она осознала. Мы с ней имели очень продолжительный разговор", - добавил он.

Морозов также посоветовал чиновникам быть скромнее и вести себя подобающим образом в подобных случаях. "Я считаю, что в сегодняшних условиях любой человек, который относится к власти в той или иной мере, должен вести себя подобающим образом, быть скромнее. Ничего в этом плохого нет. Это и в российской, и в нашей народной традиции, да и в Европе мы видим, что если человек в любом ранге себя как-то ведет неадекватно, достаточно быстро принимается решение об его отставке", - пояснил губернатор.

Ранее в интернете стали распространяться фото, на которых глава госучреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева принимает "шоколадную" ванну на процедурах во время отпуска за границей. Впоследствии женщина удалила пост и извинилась за публикацию снимков с отдыха в Азербайджане, а также заверила, что не хотела никого оскорбить, а просто поделилась впечатлениями о недорогом отдыхе. Во вторник комиссия по этике при правительстве Ульяновской области рекомендовала не увольнять Опенышеву.