Титов: дело по Baring Vostok следует прекратить

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал прекратить преследование по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов на основании результатов финансовой экспертизы по оценке стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом он сообщил в среду ТАСС.

"Эта ситуация еще раз доказывает, что использование ресурсов правоохранительных органов в целях решения корпоративных конфликтов недопустимо. Считаю, что теперь необходимо освободить всех фигурантов дела, прекратить уголовное преследование", - сказал Титов.

Кроме того, он отметил, что жесточайшие аресты нанесли серьезный ущерб деловому климату России.

"Экспертиза лишь доказала, что дело по Baring Vostok Capital Partners (BVCP) вообще не следовало начинать. Оно было начато с масштабных арестов большого количества фигурантов, что нанесло серьезный ущерб деловому климату России, корпоративному сообществу. Возникли проблемы с рядом зарубежных компаний. Недоумение возникло у многих иностранных инвесторов, которые долгое время, как и Калви, работали в России", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Финансовая экспертиза по делу Baring Vostok ранее установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд руб. составляет не 600 тыс. руб., как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд руб. Это подтвердило позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других фигурантов дела.