Темникова и Гагарина выступят на экологическом фестивале в Парке Горького 21 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Певицы Елена Темникова, Полина Гагарина, группы IOWA, "Дискотека авария" и другие исполнители выступят на первом Московском экологическом фестивале, который пройдет в Парке Горького 21 сентября, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдет в поддержку кампании "Сохраним лес". В ее рамках в регионах России до конца октября планируется посадить 30 млн саженцев деревьев.

Сообщается, что в зоне фуд-корта фестиваля будут угощения из экологически чистых продуктов. Гости мероприятия также смогут принять участие в мастер-классах по апсайклингу (арт-переработке) футболок, плетению авосек и росписи экосумок. Участников научат проводить замеры качества воздуха и воды, а также тушить пожар.

Фестиваль пройдет при поддержке Минприроды, Рослесхоза и столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Организатор - Всероссийское общество охраны природы.