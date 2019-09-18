Мурманские власти в два раза увеличили размер стипендии одаренным детям

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Размер стипендий для одаренных детей Мурманской области увеличили в два раза. Как сообщает в среду пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатива была выдвинута активистами ОНФ и поддержана губернатором Андреем Чибисом.

"Губернатор Мурманской области одобрил идею активистов ОНФ и в два раза увеличил поддержку одаренным детям", - говорится в сообщении.

Теперь талантливой молодежи ежегодно будут выплачивать 100 стипендий по 37 тыс. руб. и пять стипендий по 100 тыс. руб. Раньше каждый стипендиат получал вдвое меньшую сумму. Кроме того, будет продолжена работа над единой системой выявления и сопровождения талантливых детей.

Как ранее сообщил губернатор региона на своей странице в Facebook, это меры поддержки для ребят, показавших самые высокие результаты в различных соревнованиях.

"И мы продолжаем работу над единой системой выявления и сопровождения наших маленьких звездочек, чтобы у каждого ребёнка была возможность проявить себя", - написал Чибис.

По данным властей региона, на увеличенные выплаты в областном бюджете дополнительно предусмотрены 2,1 млн рулей.