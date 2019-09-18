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Платформа для сообщений предпринимателей о давлении заработает с 15 ноября

По словам главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, до 1 октября к ней должны подключиться Следственный комитет и Генпрокуратура

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, заработает с середины ноября. Об этом в среду президенту РФ Владимиру Путину сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Перед началом заседания набсовета АСИ глава государства осмотрел выставку проектов агентства, в том числе - стенд, посвященный платформе для работы с обращениями предпринимателей, создать которую президент поручил по итогам послания Федеральному собранию в феврале текущего года.

"У нас к 15 ноября уже платформа будет готова. Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться", - сказала Чупшева.

Она рассказала также о том, как будет функционировать эта плафторма.

Президент ознакомился и с другими сервисами, разрабатываемыми АСИ. В частности, ему рассказали о платформе обмена умными решениями "Самртека" и конкурсе цифровых решений для регионов по ключевым вопросам социально-экономического развития.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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