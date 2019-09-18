Минздрав подготовил положение об организации оказания помощи взрослым в первичном звене

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал положение об организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению страны, включающее в себя правила организации деятельности поликлиник. Проект приказа министерства опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа актуализировано положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в тексте пояснительной записки.

В частности, в проекте приказа также прописаны правила организации деятельности отделений неотложной медицинской помощи, кабинетов врача общей практики, мобильных медицинских бригад, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики. Отмечается, что документ подготовлен в целях реализации перечня поручений президент РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа.

Ранее Минздрав России разработал проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Субъекты в рамках поручения президента должны подготовить и представить региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения не позднее 1 июля 2020 года.