Эксперт: контроль за оборотом пестицидов в России должен быть установлен законодательно

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Контроль за содержанием пестицидов в продукции, произведенной в России и ввозимой в страну, должен быть определен на законодательном уровне. Об этом сообщил в среду президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников во время выступления на международном форуме "АгроЮг" в Ставрополе.

"В настоящий момент нет инструментов для качественного контроля за содержанием количества пестицидов в продукции, завозимой из-за пределов страны и производимой внутри страны. На наш взгляд, существует серьезный правовой пробел в сфере полномочий по контролю оборота пестицидов на территории РФ. <…> Не хватает четкой законодательной базы", - сказал он.

Ситников отметил, что проверки продукции, ввозимой в Россию, в настоящий момент осуществляются выборочно. На внутреннем рынке использование пестицидов порождает недобросовестную конкуренцию - производство качественной, безопасной продукции требует дополнительных затрат.

"Во взаимодействии с Минсельхозом РФ и правительством мы готовим поправки в федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами", где прописываем возможность установления порядка контроля оборота пестицидов, определения уполномоченного органа. Нам кажется, что это должен быть Россельхознадзор. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции", - отметил Ситников.

Первоочередная задача, по мнению главы ассоциации, - выявление недобросовестных производителей. "Важно иметь представление о том, какие пестициды завозят, какие производят в РФ, кто и как их применяет", - считает он.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" ежегодно проходит на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежных компаний, региональных правительств. В 2019 году участниками форума стали свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, производителей технологий и поставщиков услуг.