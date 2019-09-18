Путин ждет результатов от модели взаимного обучения человека и искусственного интеллекта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что использование новых форм образования, таких как взаимное обучение человека и искусственного интеллекта, даст масштабные результаты. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Я сегодня внимательно послушал то, что рассказывали, посмотрел то, что было написано, представлено в медиаматериалах. Конечно, это любопытно. Обратил внимание на такой элемент, который не может не привлекать внимания - это взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человеком, когда человек и искусственный интеллект обучают друг друга, - сказал президент. - Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам".

По мнению президента, благодаря усилиям АСИ, уже удалось запустить важные проекты. "Чтобы вместе продвигать большие системные проекты, нужно уметь создавать и работать в командах, - отметил глава государства. - Уверен, одним из таких мозговых центров... для создания прорывных идей станет и 39-я "Точка кипения", которую агентство открыло здесь, в Доме-коммуне [на улице Орджоникидзе]. Рассчитываю, что агентство и дальше будет эффективно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом, прежде всего по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном счете".

Путин заметил, что ему было "очень интересно" ознакомиться с итогами работы агентства и его новыми проектами. Он поблагодарил представителей АСИ "за результаты, настойчивость и смелость в продвижении всех начинаний". Он также констатировал, что АСИ предлагает эффективные и хорошо работающие инструменты для продвижения своих идей и новых инициатив, которые задают логику качественных изменений в жизни страны. "Я очень рассчитываю, что то, что я сейчас увидел, будет проецироваться на всю экономику, на всю страну", - сказал он.