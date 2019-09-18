Хайнань введет безвизовый режим для граждан еще восьми стран

ХАЙКОУ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют расширить безвизовый режим для туристов из еще восьми стран и регионов мира. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао" .

"На базе действующего безвизового режима для 59 государств и регионов мира Хайнань в ближайшем будущем введет безвизовую политику для еще восьми стран", - приводит издание слова вице-губернатора региона Шэнь Даньяна. Как указывает газета, чиновник не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Помимо путешествий, многие наши иностранные друзья также проявляют интерес к рабочим и учебным визам, а также видам на жительство. В ответ на это провинция Хайнань намерена увеличить степень открытости и повысить удобство оформления таких документов", - добавил он. "Хайнань приветствует друзей со всего мира, особенно из стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь", которые хотят путешествовать, учиться, работать или начать свой бизнес у нас", - отметил заместитель губернатора.

"Мы также видим, что высокие темпы роста показателей в этом году иногда обусловлены низкой базой прошлого года. По этой причине мы не станем останавливаться на достигнутом и будем прилагать еще большие усилия для привлечения иностранного капитала и поддержания темпов роста", - подчеркнул он. Как указал Шэнь Даньян, правительство провинции считает приоритетами своей работы улучшение деловой среды острова для привлечения новых капиталовложений из-за рубежа.

С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых могут посещать эту южную провинцию Китая без визы - в их число вошла Россия. Предусматривается, что путешествующие самостоятельно или в составе группы могут находиться на Хайнане до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.

Хайнань - известный международный курорт: в 2018 году его посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов. Россия считается одним из главных источников внешнего турпотока провинции: в 2017 году количество посетивших остров россиян увеличилось на 250%, до рекордных 284 тыс. человек, однако в 2018 году этот показатель понизился на 10%. 16 сентября губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин заявил ТАСС, что, по оценкам властей, в 2019 году турпоток из России должен достигнуть рекордной отметки в 300 тыс. человек.