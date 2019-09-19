Алтай, Краснодарский край и Камчатка. Какие регионы страны нравятся российским туристам

Самыми привлекательными регионами страны для российских туристов являются Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведенного специально для ТАСС.

В Россию, в глушь. Как, с кем и зачем путешествовать по русской глубинке

В Россию, в глушь. Как, с кем и зачем путешествовать по русской глубинке Как бывший геолог и экономист показывают туристам неизвестную провинцию

Алтайский край привлекает 15,7% респондентов, Краснодарский край - 13,5%, Камчатка - 8,8%. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (5,8% опрошенных) и Калининградская область (4,8%). Места с шестого по десятое заняли Республика Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области соответственно.

Большинство участников опроса (75%) отметили красоту природы указанных регионов, атмосферу (36%) и комфортный климат (31%). Также для туристов важно историческое наследие региона и дружелюбие местных жителей.

Согласно результатам опроса, 52% респондентов предпочитают отдыхать в любимом регионе летом, 14% отправляются в поездку осенью, 10% - весной, 4% - зимой. Еще 18% опрошенных заявили, что могут приехать в понравившееся место страны в любое время года.

К регионам, за которые проголосовали не больше одного раза, относятся Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия.

Опрос проводился среди подписчиков информационной рассылки OneTwoTrip со 2 по 16 сентября 2019 года. В нем приняли участие 1039 респондентов.