Проект АСИ по развитию детского отдыха потребует 130 млрд рублей инвестиций за пять лет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало план мероприятий по развитию детского отдыха в России. Реализация проекта потребует 130 млрд рублей инвестиций в течение пяти лет, из них 50% - внебюджетное финансирование, сообщила в среду гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы в рамках нашей новой инициативы "Новые возможности в социальной сфере" разработали план мероприятий, как действительно обеспечить эффективный механизм государственно-частного партнерства, как привлечь инвестиции в сферу детского отдыха. Мы посмотрели: в течение пяти лет нам необходимы инвестиции в размере 130 млрд рублей. 50% - внебюджетное финансирование", - сказала она на заседании наблюдательного совета организации, добавив, что Сбербанк и ВЭБ.РФ уже имеют опыт реализации подобных проектов.

Чупшева отметила, что сейчас сфера детского отдыха в России развита слабо. Так, среди детей в возрасте от шести до 17 лет только 30% охвачены отдыхом. "Если нам удастся реализовать эту программу - этот проект, мне кажется, достоин быть федеральным проектом по детскому отдыху - мы сможем в 40 регионах полностью реконструировать и обновить инфраструктуру стационарного загородного детского отдыха, привлечь туда частные инвестиции и сделать образовательный и детский отдых очень интересным и соответствующим всем современным требованиям", - сказала она.

По словам главы АСИ, предложения уже согласованы с Минпросвещения РФ и направлены в Минэкономразвития РФ.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.

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