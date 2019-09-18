Гендиректор АСИ предложила главе ВЭБ.РФ Шувалову возглавить экспертный совет агентства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила кандидатуру председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на пост главы экспертного совета агентства.

"Так как [стоящие перед агентством] задачи увеличиваются, и масштаб увеличивается, у нас огромную роль играет экспертный совет. Мы хотели бы предложить председателем экспертного совета утвердить Игоря Ивановича Шувалова, мы с ним предварительно обсуждали. Будем очень признательны и рады, если такое решение будет принято", - сказала она в среду на заседании наблюдательного совета организации, обращаясь к президенту.

Также Чупшева предложила включить в состав наблюдательного совета АСИ мэра Москвы Сергея Собянина. "С Москвой очень тесно работаем по всем направлениям: в части инвестиционного климата и по социальным проектам, по цифровым решениям - они выступают наставниками, делятся своими системами, проектами в сфере образования и по другим направлениям", - пояснила гендиректор АСИ.

Экспертный совет действует на постоянной основе и является экспертно-консультационным органом при Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Состав экспертного совета формируется из представителей экспертного, предпринимательского, научного сообществ и органов государственной власти, а также представителей СМИ. Председатель экспертного совета входит в состав наблюдательного совета Агентства. Экспертный совет осуществляет экспертизу проектов и инициатив, а также вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам предлагаемых решений наблюдательного совета.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.