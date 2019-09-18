Суд 2 октября рассмотрит иск ресторана "Армения" к организаторам акций в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы назначил на 2 октября судебные слушания по существу иска ресторана "Армения" о взыскании более полумиллиона рублей убытков с организаторов несанкционированных акций в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по исковому заявлению ООО "Анкор" назначено на 2 октября", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по иску являются блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров, Любовь Соболь.

Как следует из иска, 27 июля рядом со зданием на Тверской улице, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие. С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности с 10:00 до 20:00 мск 27 июля. В результате истцу был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551 847 рублей и 4 копеек.