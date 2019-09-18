АСИ разработает типовые проекты строительства и реконструкции школ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило разработать типовые проекты строительства и реконструкции школ с учетом современных требований и лучших практик российских городов. С такой инициативой выступила на заседании наблюдательного совета организации генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы видим лучшие практики Москвы, Свердловской области, Ханты-Мансийска по реконструкции действующих школ в центре города, когда мы можем в два-три раза увеличить мощность школы, обеспечить эффективность использования пространства. И здесь нам тоже необходима поддержка - мы с Минстроем [РФ] и с Министерством просвещения [РФ] согласовали разработку таких типовых решений реконструкции и строительства новых школ. Надеемся, нас поддержите", - обратилась она к президенту РФ Владимиру Путину, участвующему в мероприятии.

Чупшева пояснила, что число школьников ежегодно растет и к 2024 году превысит 18 млн человек. Глава АСИ отметила, что строительство новых зданий по существующим нормам не позволит закрыть растущие потребности. По ее словам, именно новые решения в строительстве школ сделают образовательные пространства более современными и позволят быстрее решить проблемы со второй и третьей сменой.

Она пояснила, что АСИ уже удалось отменить ограничения по этажности школ и ориентации окон по сторонам света в санитарно-эпидемиологических нормах (СанПиН), что позволит экономить до 30% затрат при их строительстве и эксплуатации учреждений.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.