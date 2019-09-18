Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

"Я получил письмо народного артиста России Константина Райкина и руководителя театральной школы с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие. Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе", - сказал Кучерена ТАСС.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.