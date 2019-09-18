АСИ предложило тиражировать стандарты WorldSkills на общую систему подготовки кадров

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Стандарты подготовки кадров WorldSkills необходимо тиражировать на общую систему профессионального образования. При этом внутри движения важно довести долю тех, кто успешно сдает демонстрационные экзамены, до 50%, считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Самое важная, я считаю, задача - транслировать технологии и стандарты подготовки кадров в рамках союза [WorldSkills] на общую систему профессионального образования. Мы сегодня видим, например, что из 700 тыс. участников у нас только около 7% сдают демонстрационный экзамен. Наша задача минимум довести этот показатель до 50%", - сказала она на заседании наблюдательного совета организации.

Другими важными задачами Чупшева считает успешное проведение чемпионата рабочих профессий EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году и подготовку к 46-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в сентябре 2021 года в Шанхае.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.