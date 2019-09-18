Британский профсоюз пилотов отменил запланированную на 27 сентября забастовку

ТАСС, 18 сентября. Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), в которую входят пилоты British Airways, приняла решение отменить забастовку, запланированную на 27 сентября. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте профсоюза.

"Британская ассоциация пилотов авиакомпаний сегодня отменила забастовку, запланированную на 27 сентября <...> Забастовки 9 и 10 сентября продемонстрировали гнев и решимость пилотов. Настало время взять паузу, чтобы не дать конфликту разгореться сильнее и нанести непоправимый ущерб бренду", - указывается в сообщении. В профсоюзе также выразили надежду на то, что "компания British Airways теперь изменит свой подход и будет вести серьезные переговоры с целью разрешить конфликт".

Забастовка пилотов BALPA, которая началась в ночь на 9 сентября и продлилась двое суток, привела к отмене почти всех рейсов British Airways. Причиной стачки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда. В ходе переговоров профсоюз пилотов отверг предложение работодателя о повышении зарплат на 11,5% в течение трех лет, что в British Airways считают "достойным предложением". Представители профсоюзов настаивают на том, что этого недостаточно, так как финансовые показатели компании в настоящий момент позволяют ей сделать своим сотрудникам лучшее предложение, учитывая, что в трудные для авиакомпании времена их зарплаты были снижены.

Сейчас командиры воздушных судов British Airways в среднем получают £167 тыс. ($205 тыс.) в год. Средняя зарплата вторых пилотов - £70 тыс. ($86 тыс.).