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Новая система обращения с ТКО

Эксперты: отстающим в реформе мусорной отрасли регионам не требуются послабления

Им просто нужно "выполнить домашнее задание", считают собеседники ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Федеральному центру не стоит делать послаблений для регионов, которые не успевают войти в реформу обращения с отходами до 2020 года. Всевозможная помощь им уже оказана, нужно просто "выполнить домашнее задание", заявили опрошенные ТАСС эксперты.

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17 сентября телеграм-канал "Зеленый змий" опубликовал якобы выдержки из письма министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором перечислялись семь регионов, которые имеют значительные риски не войти в реформу мусорной отрасли до 2020 года. Среди них Архангельская, Владимирская, Курганская области, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский края, а также Еврейская автономная область. Эти же регионы фигурировали в списке 11 отстающих субъектов по версии Российского экологического оператора. В аппарате Кобылкина ТАСС не стали комментировать "список семи".

"Это объективный список. Это регионы, которые не вошли в реформу год назад, хотя должны были это сделать. На мой взгляд, кроме нежелания войти в реформу, это сложно еще чем-то объяснить. <…> Чем помогать регионам, ряд из которых был лучше других готов к переходу на новую систему? У них даже региональные операторы были выбраны в прошлом году. Потом они взяли и отложили реформу по каким-то причинам для себя. Судя по всему, они отложат ее еще", - сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Вячеслав Духин перечислил ТАСС проблемы "списка семи". Так, в Архангельской области власти не актуализировали схему обращения с отходами, а региональные операторы отказывались от работы, во Владимирской области были приостановлены конкурсные процедуры, и сейчас идут судебные разбирательства, а в Курганской области прекратило действовать соглашение с региональным оператором "Компания "Рифей". По его словам, в Еврейской автономной области тендеры отменились в 2018 году, а на повторные не нашлось претендентов, в Забайкалье некорректная схема обращения с мусором и нет единого тарифа для региональных операторов, в Красноярском крае не оказалось желающих получить четыре зоны для работы региональных операторов, а в Краснодаре нужно перекроить деление региона на кластеры региональных операторов.

"На наш взгляд, никакой дополнительной финансовой или какой-либо федеральной поддержки для перехода на новую систему обращения с отходами регионам не требуется. Нужно исполнить закон, провести расчеты, подготовить конкурсную документацию и провести конкурсы - то есть сделать домашнюю работу. Для перехода регионам необходимо выполнить весь регламент необходимых административных действий, который заключается в разработке территориальной схемы, объявления конкурса по выбору регионального оператора", - добавил он, отметив, что РЭО открыт к диалогу и готов оказывать всестороннюю поддержку.

Накажут деньгами

В отдельных случаях регионам из "списка семи" требовалось дополнительное время для создания необходимой инфраструктуры обращения с отходами и корректировки территориальных схем, однако это не отменяет того, что нужные полномочия и ответственность за переход находятся на региональном уровне, отметил, в свою очередь, исполнительный директор ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. При этом федеральный центр оказывает полную методологическую и нормативную поддержку субъектам, добавил он.

Бурматов напомнил, что задержка в переходе на новую систему обращения с отходами без объективных причин - прямое нарушение федерального законодательства, которое требовало запустить реформу во всех субъектах РФ с 1 января 2019 года. Исключение было сделано только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, причем последний им не воспользовался. "У Минприроды достаточно рычагов давления (на невошедшие в реформу регионы - прим. ТАСС): например, распределение средств в рамках национального проекта. Надо успехи регионов в реализации реформы учитывать, когда распределяются деньги на рекультивацию свалок и полигонов. Придут коллеги бюджет защищать - будем задавать им эти вопросы", - объяснил он.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Сейчас, по данным Российского экологического оператора (РЭО), из 85 субъектов РФ в реформу вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.

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