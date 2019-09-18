АСИ предложит опыт Калуги и Белгорода по организации первичной медпомощи всем регионам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Опыт Белгородской и Калужской областей по организации системы оказания первичной медицинской помощи станет основой типового решения Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое будет предложено для тиражирования всем регионам страны. Об этом на заседании наблюдательного совета агентства сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы посмотрели, какие есть лучшие экспертные региональные решения с точки зрения оказания первичной медицинской помощи. Здесь уже есть интересные решения: Калужская область, Белгородская область. Мы сейчас структурируем комплексное решение, надеемся, что оно станет подспорьем для регионов в решении этой задачи", - сказала она.

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего 20 августа совещания поручил правительству РФ до 1 октября разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Согласно поручению главы государства, кабмин должен до 30 ноября вместе с органами власти субъектов РФ провести анализ состояния первичного звена системы здравоохранения. Региональные органы власти должны до 10 января 2020 года организовать разработку местных программ модернизации первичного звена здравоохранения, опираясь на выработанные федеральным правительством принципы и результаты проведенного анализа состояния сферы.

В среду Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ, на котором были рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии агентства на 2019-2021 гг., в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсуждался ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.