Путин подчеркнул важность защиты личных данных граждан при внедрении системы "Автодата"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Личная информация граждан должна быть защищена при внедрении системы "Автодата", предусматривающей сбор массива "больших данных" в автотранспортной сфере. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с технологическими предпринимателями и лидерами компаний Национальной технологической инициативы (НТИ).

В ходе встречи президент НП "Глонасс" Александр Гурко рассказал о реализации проекта "Автодата", который предусматривает создание российской сервисной навигационно-телематической платформы по сбору массива данных с использованием искусственного интеллекта. Он отметил, что, по сути, каждая машина может являться датчиком, передающим много информации - о состоянии дорожного покрытия и так далее.

Путин назвал эту работу очень важной, как и в работу с большими данными в других сферах. "Важно только… все-таки позаботиться о той части информации, которая должна быть защищена в интересах граждан - личная информация и так далее", - сказал президент РФ. Он добавил, что если эта работа идет нормально, то власти постараются побыстрее внести в нормативную базу изменения, необходимые для использования соответствующих разработок.

Гурко рассказал также о планах внедрения услуги "справедливой страховки", предусматривающей, например, поминутное страхование автомобилей, которые 95% времени не используются, а стоят в безопасности - у дома или в гараже. Путин заметил: "Она [машина] стоит, вы ей не пользуетесь. Град прошел, стекла разбились. Кто будет платить, если [машина] не застрахована?".

Гурко в ответ подчеркнул, что это будет решение каждого автовладельца - страховать автомобиль на постоянной основе или нет. По его мнению, такой сервис как "ОСАГО по запросу" мог бы быть востребован людьми, которые мало пользуются своими машинами, например, пенсионерами. "Согласен", - сказал Путин.