Международная конференция по интеллектуальной собственности стартовала в "Сколково"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная образовательная конференция по вопросам интеллектуальной собственности IP Академия открылась 18 сентября в инновационном центре "Сколково", сообщили ТАСС в пресс-службе IP Академии.

Конференция продлится до 20 сентября. Отечественные и иностранные эксперты обсудят различные аспекты в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продуктивное взаимодействие участников мероприятия поможет создать синергию, которая даст импульс к аккумуляции и получению новых знаний об интеллектуальной собственности.

"Как известно, интеллектуальная собственность - это не сама идея, не само творчество, - это то, что закон знает об этой идее, то, что он пишет о ней. Давайте попробуем узнать на этой конференции не только о законе, но и об идеях, творчестве, о том, что и как созидается. Тогда, возможно, сонаправленный процесс изучения законодательных основ и обучение "закона" новым знаниям о формах и содержании творческих продуктов будет более продуктивным и создаст синергию", - привела пресс-служба слова Кричевского.

В свою очередь председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов сообщил, что фонд в основном специализировался на объектах промышленной собственности. "Но мы никогда не сосредотачивались на авторском праве, поэтому мы нашли партнера - Ассоциацию IPChain, которая развивает интеллектуальную собственность и творческие индустрии. Поддержка инновационного предпринимательства, которую осуществляет наш центр, невозможна без поддержки интеллектуальной собственности", - процитировали в пресс-службе Дроздова.