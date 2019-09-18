Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил решения о наложении штрафов на двух участников несанкционированных акций в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решения о наложении штрафа в размере 15 тысяч рублей на Илью Назарова за участие в акции 27 июля и штрафа в 17 тысяч рублей на Андрея Рюрина за участие в акции 3 августа в связи с процессуальными нарушениями при рассмотрении данных административных дел судом первой инстанции", - сказал собеседник агентства.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более десяти человек. 3 августа в центре Москвы прошла еще одна несанкционированная акция протеста.