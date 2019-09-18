Прокуратура обжаловала отказ суда в Москве лишить родительских прав семью Хомских

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение суда об отказе лишить родительских прав супругов Елену и Петра Хомских, которые пришли на акцию протеста 3 августа в Москве с малолетним ребенком. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде столицы, который 2 сентября отказал в удовлетворении иска надзорного ведомства.

"В канцелярию суда поступила жалоба представителя прокуратуры. Дата заседания по ней в Мосгорсуде станет известна позднее", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь детей подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение детям физического и морального вреда. Согласно заявлению адвоката Хомских, иск прокуратуры связан с участием ее клиентов в несанкционированных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Никулинский суд отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Хомских, в то же время вынеся родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям.