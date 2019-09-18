АСИ предложило ввести понятие когнитивного возраста человека и создать систему его оценки

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив предлагает ввести понятие "когнитивный возраст человека", а также разработать систему добровольной оценки и мониторинга когнитивных способностей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АСИ.

Когнитивные способности - высшие функции мозга, позволяющие принимать, отбирать, накапливать, перерабатывать, создавать и восстанавливать информацию. В АСИ отметили, что добровольная оценка когнитивных способностей может стать стимулом для работодателя при трудоустройстве.

"Заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова в рамках выставки проектов перед заседанием наблюдательного совета организации представила президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию системы добровольной оценки и мониторинга когнитивных способностей и когнитивного возраста. Она также рассказала, что агентство предлагает ввести понятие "когнитивный возраст", - уточнили в пресс-службе.

В агентстве добавили, что, например, люди старше трудоспособного возраста, численность которых, по данным АСИ, к 2030 году в России превысит 41 млн человек и составит около трети населения, имеют "богатый профессиональный и жизненный опыт, обширные связи и огромное стремление оставаться активными и продуктивными". "У них огромный словарный запас, способность анализировать большой объем информации, они хотят учиться и стремятся оставаться активными и востребованными", - привели в пресс-службе слова Захаровой.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ. Обсуждались первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, а также ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.