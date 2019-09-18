В консульстве России в Нью-Йорке рассказали о первой встрече Бута с семьей

МАРИОН /штат Иллинойс/. 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме американского города Марион (штат Иллинойс), не жалуется на условия содержания. Об этом заявил журналистам консул-советник генерального консульства России в Нью-Йорке Артем Теванян, сопровождавший семью Бута во время визита.

"Состоялась первая встреча Аллы Бут и Елизаветы Бут с их отцом, мужем. [Это была] достаточно теплая, трогательная встреча", - подчеркнул он. "Жалоб никаких нет, он научился жить в этой тюрьме", - подчеркнул дипломат.

Теванян подчеркнул, что американская сторона повела себя "достаточно корректно", хотя встреча была задержана "минут на 30". "Встреча проходила в общей комнате свиданий, где один на один они смогли обняться и рассказать друг другу, что произошло за эти годы", - указал дипломат. "Мы будем добиваться соблюдения всех положенных прав гражданина Российской Федерации, находящегося в американской тюрьме", - подчеркнул он.

В среду жена и дочь Виктора Бута прибыли в тюрьму города Марион для первого с момента вынесения приговора в 2012 году свидания с ним. Ранее Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по 4 часа - с 10 до 14 часов. Таким образом четыре дня в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США жена и дочь смогут навещать Виктора Бута в тюрьме Мариона.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в 15 млн долларов.