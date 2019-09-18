Частный лечебно-диагностический центр откроется в Грозном в октябре 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Современный частный лечебно-диагностический центр, отвечающий мировым стандартам, откроется в Грозном в октябре 2019 года, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Частную клинику мы планируем открыть в середине октября этого года. Она будет включать крупные лабораторный и диагностический комплексы, а также отделения эндоскопии, пластической хирургии, педиатрии, неврологии и ревматологии. Там будет оборудование, которого нет на всем Северном Кавказе, это оборудование для проведения высокоточной компьютерной томографии, маммографии с томосинтезом и денситометрии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наличие такого оборудования позволит центру встать на один уровень с московскими клиниками. "Мы также планируем привлечь на 70-80% штат ведущих московских клиник. Частная рука в медицине имеет большое влияние в плане развития, позволяет думать не только о существовании учреждений, но и об эффективной экономической политике. Тут важно быть первыми, потому что такие виды помощи нужны во всех северокавказских республиках по сей день", - добавил Сулейманов.

Как сообщал ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, частную клинику в регионе открывают инвесторы из Европы. При реализации проекта в качестве экспертов привлекались известные иностранные бренды, специализирующиеся на открытии современных, европейского уровня, медицинских центров.