Программа развития качества школьного образования заработает на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края намерено в следующем году запустить пятилетнюю программу развития качества школьного образования. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"[Губернатор] Владимир Владимиров подчеркнул, что качество образования в ставропольских школах должно только расти. Он поручил краевому правительству разработать пятилетнюю программу с рабочим названием "Дети". Ее реализация должна начаться уже в следующем году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельным направлением программы станет модернизация учебных кабинетов химии, биологии, информатики и физики. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Владимиров заявил, что развитие образования детей в регионе должно включать в себя как основные программы, так и факультативные, планируется подключить к работе и систему частных научно-технических школ.

По данным краевого Минобразования, в 2019 году более 12 тыс. выпускников региона сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ). Результаты по сравнению с прошлым годом улучшились по 10 из 14 предметам. В этом году увеличилось число работ, набравших на ЕГЭ свыше 80 баллов. Выросло и число стобалльных работ - с 50 в 2018 году до 84 в 2019-м.