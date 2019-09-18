Кузнецова: мать избитой в Ингушетии девочки пока не будут лишать родительских прав

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Ингушетии приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери избитой в Ингушетии семилетней девочки, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что в среду впервые за год мать избитой девочки из Ингушетии смогла встретиться с дочерью.

"Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии (мама девочки - прим. ТАСС) родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет. У меня есть вопросы. Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери - это большая проблема, а Айше придется долго еще пробыть в больнице, решение нужно найти", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.

По ее словам, мать девочки смогла приехать в Москву и навестить дочь только благодаря финансовой поддержке небезразличных людей.

"Лида тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, инвалид. Айшу и двоих сыновей забрала золовка год назад, та самая, в отношении которой сейчас заведено уголовное дело. Вскоре мальчиков она вернула, а Айшу - нет. Видеться маме с дочкой не давали, не подпустили к ребенку и когда Лида приехала в больницу, узнав о трагедии с дочкой. Рассказывая, как впервые увидела побои дочки, Лида волновалась, плакала", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.