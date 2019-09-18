Адвокат Кучерена попросит прокуратуру ходатайствовать о смягчении меры пресечения Устинову

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Адвокат Анатолий Кучерена попросит прокуратуру выступить с инициативой об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в среду сам Кучерена.

"Первый шаг, который я сделаю, - я буду просить, чтобы прокуратура вышла с инициативой изменения меры пресечения в виде любой другой, не связанной с лишением свободы", - сказал он.

Кучерена добавил, что будет продолжать подготовку к апелляции совместно с адвокатом Дмитрием Чешковым, который представлял Устинова ранее. "Дмитрий проделал большую работу на стадии рассмотрения дела по первой инстанции", - отметил он.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.