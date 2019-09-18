МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители 21 страны примут участие в "Форуме молодых соотечественников" в Дагестане, сообщило в среду Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В августе в пресс-службе министерства сообщили, что 23-26 сентября в Дагестане планируется провести первый форум молодых соотечественников, в котором примут участие молодые дагестанцы, проживающие за границей.

"В форуме примут участие более 300 молодых соотечественников из регионов России, а также зарубежья: Турции, Англии, Франции, США, Иордании, Сирии, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана и др. Всего - представители 21 страны", - говорится в сообщении.

На официальном сайте форума сказано, что он пройдет в Махачкале 24 и 25 сентября. Организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт.

В сообщении уточняется, что участники встретятся с главой Дагестана Владимиром Васильевым, представителями духовенства. Также пройдет пленарное заседание и дискуссионные сессии, участники посетят исторический парк "Россия - моя история".

Ранее сообщалось, что в формате форума участники обсудят вопросы, посвященные развитию всесторонних профессиональных, дружеских связей в среде молодых соотечественников и закреплению их связей с исторической родиной. Также участникам представят растущий туристический потенциал республики.