В США обвиненного в повреждении систем авиалайнера механика заподозрили в связях с ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в американском штате Флорида полагает, что механик, работавший в компании American Airlines и обвиненный в попытке вывести из строя навигационное оборудование пассажирского самолета, может быть связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Ранее в этом месяце Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, работавший в компании с 1988 года, признался, что создал помехи в работе бортового оборудования. Инцидент произошел 17 июля, когда пилот лайнера, который должен был вылететь из Майами (штат Флорида) на Багамские острова, обнаружил неполадки в системе, в частности, контролирующей поступление информации о скорости движения воздушного судна. Было принято решение прекратить взлет. На борту находились 150 пассажиров.

В среду в суде состоялись слушания, на которых в том числе решался вопрос о том, можно ли освободить обвиняемого до начала процесса. Во время заседания представители прокуратуры заявили, что с помощью телефона Алани была загружена и позже отправлена другому человеку видеозапись, которую ранее распространила ИГ. Кроме того, было установлено, что Алани ранее в этом году ездил в Ирак, а в июле перевел кому-то, находящемуся в этой стране, $700. Суд отказал ему в освобождении под залог.

Алани ранее сообщил следователям, что повредил навигационную систему, поскольку считал слишком маленькой оплату, которую получал в компании. Он надеялся, что ему заплатят дополнительно за сверхурочную работу по устранению неполадок, которые он сам же и создал. Алани подчеркивал, что не стремился спровоцировать авиакатастрофу.

Следователи установили, что указанные системы вывел из строя именно Алани, просмотрев записи с камер наблюдения.