Суд Кишинева поместил под домашний арест депутата Таубер, подозреваемую в хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Суд Кишинева принял решение о домашнем аресте на 30 суток задержанной в понедельник депутата парламента от партии Шор Марину Таубер, которая подозревается в причастности к хищению из банков €1 млрд. Антикоррупционная прокуратура настаивала на ее аресте, но судьи выбрали более мягкую меру, сообщила в среду вечером пресс-служба суда.

Сама Таубер заявила журналистам после заседания, что воздерживается от комментариев по поводу случившегося. "Не могу комментировать обвинения против меня, потому что не знаю, что именно мне приписывают", - сказала она.

В понедельник прокуроры задержали Таубер и ее коллегу по партии, депутата Регину Апостолову после того, как парламент проголосовал за снятие с них депутатской неприкосновенности. Как заявил выступивший перед депутатами исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, будучи акционерами одного из банков, они входили в преступную группу под руководством бизнесмена и лидера партии Илана Шора.

В июне 2017 года он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков ("Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк"). Однако бизнесмен обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. После произошедшей в июне смены власти в Молдавии Шор бежал из страны, был лишен депутатского иммунитета и объявлен в розыск.