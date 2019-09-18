На форуме в Северной Осетии политологи обсудили молодежную политику с главой Росмолодежи

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Панельная дискуссия с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым состоялась в рамках образовательной программы на Всероссийском форуме молодых политологов России "Дигория" в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе форума.

"На Всероссийском форуме молодых политологов России "Дигория" в рамках образовательной программы состоялась панельная дискуссия с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. Спикер поговорил с участниками форума о реализации государственной молодежной политики (ГМП) в стране, а также ответил на вопросы молодых политологов", - сказал собеседник агентства.

В рамках открытой дискуссии поднималась тема общения молодежи из разных стран. На вопрос спикера о том, кто из присутствующих ощущает барьер в коммуникации с иностранной молодежью, в зале не подняли ни одной руки. "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов показал, что невозможно запретить молодежи встречаться друг с другом, также примером международного молодежного сотрудничества в этом году стал форум "Евразия Global", - отметил Бугаев.

Обсуждался также кадровый вопрос специалистов по работе с молодежью. Один из участников форума выразил обеспокоенность тем, что в России недостаточно вузов, которые готовят профессионалов в этой сфере.

"Всего в нашей отрасли работают порядка 70 тыс. человек. Но в некоторых регионах один специалист занимается не только молодежным направлением, но и другими, - отметил Бугаев. - Нам предстоит пройти еще большой путь в стандартизации подходов подготовки кадров ГМП. Например, федеральный проект "Социальная активность", в рамках Национального проекта "Образование", содержит в себе новые подходы, в том числе строительство круглогодичных площадок: "Таврида", "Сенеж", "Машук".

Первый форум молодых политологов России "Дигория" продлится до 21 сентября. В мероприятии принимают участие порядка 150 человек из более чем 55 регионов. По его итогам будет выпущен сборник научных статей, где будут представлены тезисы участников на эту тему. Организаторами форума выступают Российское общество политологов, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Северной Осетии.