В Бразилии задержали подозреваемого в использовании рабского труда венесуэльцев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии задержала в среду подозреваемого в организации преступной схемы по использованию рабского труда венесуэльских беженцев в штате Рорайма на границе с Боливарианской Республикой. Об этом сообщил портал G1.

"Пользуясь бедственным положением венесуэльцев, прибывающих в Бразилию, он предлагал им работать на условиях, аналогичных рабским", - приводит портал слова представителя отдела по борьбе с оргпреступностью Федеральной полиции Виктора Неграйса. Мужчин и подростков принуждали к тяжелому труду на стройке, а женщин склоняли к проституции, сообщает портал. Всего, по данным полиции, злоумышленник мог насильно удерживать до 40 венесуэльцев. У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый причастен к торговле людьми.

По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), 99% прибывших в Бразилию венесуэльских беженцев продолжают находиться в приграничном штате Рорайма. Около 7 тыс. мигрантов размещены в лагерях, организованных НПО и федеральными властями в столице региона, Боа-Висте, а также ближайшем к границе населенном пункте Пакарайма. Те, кому не хватило мест в этих приютах, живут прямо на улицах и в заброшенных зданиях.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.