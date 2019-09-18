Прокурор просит 3,5 года колонии экс-директору федерации баскетбола по делу о хищении

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гособвинение попросило Чертановский суд Москвы назначить 3,5 года колонии бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, обвиняемому в хищении около 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Прокурор в ходе прений сторон попросил признать подсудимого Домани виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Суд огласит приговор в 14:00 мск 8 октября.

Домани обвиняется в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 по август 2015 года заключали с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги они обналичивали и распределяли между собой. Всего похищено почти 44 млн рублей.

Домани скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года он был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны и арестован в Москве. Вину не признает. Адвокаты попросили оправдать Домани, производство по делу прекратить, РФБ как потерпевшая сторона поддержала гособвинение.

В последнем слове Домани попросил суд дать справедливую оценку случившемуся. "С малых лет я занимался исключительно спортивной деятельностью, проливая пот и кровь за нашу страну, приносил пользу нашему спорту и могу приносить дальше", - отметил Домани.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.