Генконсульство РФ в Нью-Йорке оказало содействие встрече Виктора Бута с членами семьи

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства РФ в Нью-Йорке содействовали организации в среду первой встречи россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме Марион (штат Иллинойс), с супругой и дочерью. Об этом говорится в размещенном в среду в Twitter сообщении генконсульства России.

"Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке оказали содействие в организации первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута, отбывающего двадцатипятилетний срок в тюрьме Марион (штат Иллинойс), с его супругой и дочерью, - указывается в сообщении. - Администрация исправительного учреждения разрешила родным Виктора Бута посещать его четыре раза в неделю. Продолжительность каждой встречи составит четыре часа. Российский гражданин не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания. Генеральное консульство держит на контроле вопрос соблюдения законных прав Виктора Бута".

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.