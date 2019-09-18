Politico: Цукерберг на этой неделе обсудит с конгрессменами США регулирование интернета

ТАСС, 19 сентября. Глава компании Facebook Марк Цукерберг на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопрос регулирования интернета. Об этом в среду информировала газета Politico со ссылкой на представителя Facebook.

По данным газеты, Цукерберг встретится с представителями комитета Сената Конгресса США по торговле. Детали встречи не сообщаются.

Как отмечает агентство Reuters, глава Facebook посетит Капитолий уже в четверг.

В прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе. Поводом для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.